Kan avgöra kvalet på lördag

På lördag möter Skånela Spånga hemma i Vikingahallen och vid seger är man kvar i Allsvenskan: - Känslan är bra. Vi är glada att vi vann men riktigt besvikna på själva insatsen så det finns en stor revanschlusta i att prestera bättre på lördag, uppger tränare Fredrik "Chippen" Söderberg Wernheim.

Det kan bli ”Chippens” sista match på lördag när Skånela möter Spånga. Vid seger är Skånela klara för Damallsvenskan och ”Chippen” därmed klar med sitt jobb i laget.

– Det kommer säkerligen vara känslosamt där och då. Just nu är jag mest fokuserad på att vi skall vinna och säkra kontraktet, säger ”Chippen”.

Segerreceptet är ett stabilt försvarsspel och möjlighet till omställningar. Om man får till det så kommer man vara svårslagna enligt ”Chippen”. Vid förra matchen var det en svag insats och här hoppas lagledningen på en uppryckning.

Har du några höjdpunkter från din tid i Skånela IF?

– Jag har verkligen trivts otroligt bra i Skånela och därav anledningen att jag varit kvar så länge. Det finns såklart både höjdpunkter och jobbiga tider under dem här åren men skall jag välja en höjdpunkt för det bli det året vi vann J-SM samt kvalade upp till SHE och var snubblande nära att gå upp.

Vad har Skånela betytt för dig?

Otroligt mycket! Även om det inte är min moderklubb så är det de i hjärtat och det kommer de alltid att vara. Det är här jag har formats till den tränare jag är idag. Skånela har verkligen visat att det har haft tron på mig under dessa år och gett mig möjlighet att utvecklats! Jag har Skånela att tacka för enormt mycket så det kommer bli vemodigt när det väl är slut.