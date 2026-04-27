Kalla vindar stoppade inte vårfest vid S:t Lars kyrkoruin

Trots kyligt väder samlades många i helgen vid S:t Lars kyrkoruin när Sigtuna museum bjöd in till vårfest.

Firandet innebar vårens ankomst med musik och aktiviteter. Vintern blåstes symboliskt ut med vallhorn och en kör sjöng in våren. Samtidigt bjöds det på guidningar, skapande aktiviteter och enklare servering.

Vädret var blåsigt och stundtals besvärligt, men arrangemanget genomfördes som planerat. Platsen runt ruinen, där vårblommor planterats för att markera kyrkans gamla form, lockade både Sigtunabor och besökare. Evenemanget är en del av satsningen ”Ruinen blommar” och tanken är att vårfirandet ska bli en återkommande tradition i Sigtuna.