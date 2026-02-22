Kabinanställd omhändertagen efter alkoholtest

22 feb kl. 13:01
Nyheter Ett signalfel mellan Ulriksdal och Helenelund påverkar pendeltågstrafiken på linje 40 mot Uppsala C och linje 41 mot Märsta. Sedan klockan 09.00 stannar tågen inte vid Helenelund.
22 feb kl. 08:42
Blåljus Ett arbetsfordon började brinna vid F-piren på Terminal 5 på Arlanda flygplats natten mot söndag. Larmet kom in till SOS strax före klockan 01.30.
22 feb kl. 05:43
21 feb kl. 09:54
Notiser Etableringslyftet, som stöttar nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa till arbete eller studier, har nu gått över i kommunal regi.
21 feb kl. 06:15
20 feb kl. 15:20
Nyheter Polisen utreder ett grovt sexualbrott mot barn på ett återvändandecenter i Märsta.
20 feb kl. 15:14
Blåljus En man omhändertogs på fredagsmorgonen efter en stöld i en butik på Stockholm Arlanda Airport.
20 feb kl. 10:51
Blåljus Två trafikolyckor inträffade i Märsta under fredagsmorgonen och påverkade trafiken i området.
20 feb kl. 10:41
Nyheter En person har begärts häktad vid Attunda tingsrätt misstänkt för brott med koppling till våldsbejakande högerextremism.
20 feb kl. 06:19
19 feb kl. 15:55
Ung & Student Bristen på praktikplatser är en växande utmaning för flygteknikutbildningarna i Sverige – något som på sikt kan påverka kompetensförsörjningen vid bland annat Arlanda flygplats.
19 feb kl. 11:47
Ung & Student Sigtuna kommun har förberett ett omfattande sportlovsprogram för barn och unga under vecka 9
19 feb kl. 06:10
18 feb kl. 17:48
Politik Miljöpartiet de gröna har beslutat om sin valsedel till kommunfullmäktigevalet 2026 i Sigtuna kommun. Beslutet fattades av partiets medlemmar den 14 februari.
18 feb kl. 05:55
17 feb kl. 19:44
Blåljus Ett bråk med flera inblandade personer inträffade på en buss vid Märsta station under tisdagsförmiddagen, rapporterar unt.se.
17 feb kl. 11:31
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
17 feb kl. 06:41
Blåljus En man i 30-årsåldern omhändertogs sent på måndagskvällen efter att ha påträffats sovande i ett trapphus på Stockholmsvägen i Märsta. Han misstänks nu för flera brott.
17 feb kl. 06:35
17 feb kl. 02:56
Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.
16 feb kl. 19:36
Blåljus Två fordon kolliderade på måndagseftermiddagen inne på flygplatsområdet på Arlanda. Ingen person skadades i samband med olyckan.
16 feb kl. 11:35
Blåljus En personbil och en lastbil kolliderade på måndagsförmiddagen i korsningen Lindberghs gata/ Pionjärsvägen i Arlandastad. En person uppgav smärta i nacken.
16 feb kl. 10:22
Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.