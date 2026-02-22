Kabinanställd omhändertagen efter alkoholtest

En kabinanställd hos Scandinavian Airlines har omhändertagits på Arlanda efter att ha blåst positivt i ett alkoholtest, enligt Aftonbladet.

Testet genomfördes som en del av polisens slumpmässiga kontroller av flygpersonal före eller efter flygning. Händelsen utreds vidare av polis.

SAS uppger att bolaget, liksom branschen i stort, har nolltolerans mot alkoholpåverkan i tjänst. Flygtrafiken påverkades inte av händelsen, rapporterar Aftonbladet.