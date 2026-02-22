Foto: SAS

Kabinanställd omhändertagen efter alkoholtest

En kabinanställd hos Scandinavian Airlines har omhändertagits på Arlanda efter att ha blåst positivt i ett alkoholtest, enligt Aftonbladet.

Testet genomfördes som en del av polisens slumpmässiga kontroller av flygpersonal före eller efter flygning. Händelsen utreds vidare av polis.

SAS uppger att bolaget, liksom branschen i stort, har nolltolerans mot alkoholpåverkan i tjänst. Flygtrafiken påverkades inte av händelsen, rapporterar Aftonbladet.

Av redaktion@marsta.nu
regionsvalet

Längst väntetider till BUP i Stockholm

Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.