Julrusch på Arlanda

Det är en intensiv vecka på Arlanda med 70 000 resenärer per dag.

För ett år sedan var det pandemin och begränsat resande via Arlanda. I år är det ett annat läge och nu inför jul väntar man in 70 000 resenärer per dag under ett par dagar rapporterar SVT Stockholm.

– Vi är i helt annat läge än förra julen. Vi har haft tid att förbereda oss både flygbolag och vi flygplatshållare. Samtliga som befinner sig i flygets ekosystem har bemannat upp och det är mycket säkrare. Man kan säga att vi är i normal drift, sa Charlotte Ljunggren, kommersiell chef till SVT Stockholm.