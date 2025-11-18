Ariel Drottgren, Oscar Evans och Olivia Ghazal.Foto: Insändarbild

Judokas från Märsta med på Riksmästerskapen

Sex judokas från Märsta är med på Riksmästerskapen

Riksmästerskapen i judo avgörs i helgen i Lindesberg. Uppland ställer upp med tre lag och bland de uttagna finns sex aktiva från Märsta: Ariel Drottgren, Oscar Evans och Olivia Ghazal Jansson från Knivsta judo, Leonor Farhand och Johanna Gevryie från Uppsala judo samt Chinzorig Odkhuu från Sigtuna judo. Pojklaget, som tog silver förra året, siktar nu på guld. Mixlaget vann guld i fjol och hoppas på att upprepa framgången, medan damlaget satsar på revansch efter att ha misslyckats att ta sig vidare från gruppspelet förra året.

Av Erik Karlsson
damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.