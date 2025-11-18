Judokas från Märsta med på Riksmästerskapen

Sex judokas från Märsta är med på Riksmästerskapen

Riksmästerskapen i judo avgörs i helgen i Lindesberg. Uppland ställer upp med tre lag och bland de uttagna finns sex aktiva från Märsta: Ariel Drottgren, Oscar Evans och Olivia Ghazal Jansson från Knivsta judo, Leonor Farhand och Johanna Gevryie från Uppsala judo samt Chinzorig Odkhuu från Sigtuna judo. Pojklaget, som tog silver förra året, siktar nu på guld. Mixlaget vann guld i fjol och hoppas på att upprepa framgången, medan damlaget satsar på revansch efter att ha misslyckats att ta sig vidare från gruppspelet förra året.