Judokas från Märsta med på Riksmästerskapen

Sex judokas från Märsta är med på Riksmästerskapen
Riksmästerskapen i judo avgörs i helgen i Lindesberg. Uppland ställer upp med tre lag och bland de uttagna finns sex aktiva från Märsta: Ariel Drottgren, Oscar Evans och Olivia Ghazal Jansson från Knivsta judo, Leonor Farhand och Johanna Gevryie från Uppsala judo samt Chinzorig Odkhuu från Sigtuna judo. Pojklaget, som tog silver förra året, siktar nu på guld. Mixlaget vann guld i fjol och hoppas på att upprepa framgången, medan damlaget satsar på revansch efter att ha misslyckats att ta sig vidare från gruppspelet förra året.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.