JO riktar skarp kritik mot Sigtuna kommun efter fyra års handläggning

En kvinna i Sigtuna fick vänta drygt fyra år på ett slutligt beslut om personlig assistans, trots att förvaltningsrätten flera gånger slagit fast att hon hade rätt till insatsen. Kommunen gav återkommande avslag, och ärendet skickades fram och tillbaka mellan nämnden och domstolen.

Enligt SVT har den utdragna processen inneburit att kvinnan under lång tid levt i ovisshet och varit beroende av sina anhöriga, samtidigt som kostnader för ombud och uteblivet arbete tillkommit.

Justitieombudsmannen riktar nu allvarlig kritik mot Sigtuna kommun för hanteringen. Kommunen uppger att åtgärder har vidtagits för att stärka kompetensen inom förvaltningen.