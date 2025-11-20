JO kritiserar Sigtuna kommun för hantering av personlig assistens

Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.

Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har en person ansökt om fortsatt personlig assistans vid flera tillfällen, men nämnden har konsekvent avslagit ansökan trots att förvaltningsrätten upprepade gånger har bedömt att personen hade rätt till insatsen. Vid tre tillfällen återförvisade förvaltningsrätten målet till nämnden med anvisningen att pröva omfattningen av behovet, men nämnden fattade varje gång nya beslut om avslag på andra grunder.

JO konstaterar att nämnden också vid ett tillfälle tillämpade fel lagstiftning.

– Konsekvensen av nämndens handläggning blev att den enskilde fick vänta i drygt fyra år på att få sin sak slutligt prövad. Detta är helt oacceptabelt och nämnden förtjänar allvarlig kritik, säger JO Thomas Norling.

Förvaltningsrätten bedömde i det sista skedet att det inte var meningsfullt att återigen återförvisa ärendet och prövade därför ansökan i sak. JO framhåller att nämnden har agerat i strid med domstolens avgöranden och uttryckliga anvisningar vid tre tillfällen, och att handläggningen inte har uppfyllt de krav som följer av LSS. Enligt JO visar ärendet på grundläggande kunskapsbrister inom förvaltningen.

JO har beslutat att skicka en kopia av beslutet till Inspektionen för vård och omsorg för kännedom.