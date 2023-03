Jimmy Karlsson ny klubbchef

Skånela IF har utsett avgående tränaren Jimmy Karlsson till ny klubbchef: - Jag är mycket glad och stolt över att ha fått detta erbjudande. Det är med den största respekt och ödmjukhet jag valt att tacka ja till denna chans, säger Karlsson i ett uttalande.

Jimmy Karlsson lämnar som bekant tränarrollen i Skånela IF. Nu är det klart med en fortsättning som klubbchef. Rollen är ny och har inte funnits i föreningen tidigare. Som klubbchef ska Jimmy arbeta med att utveckla föreningens verksamhet, något som inkluderar både sportsliga samt marknadsmässiga områden.

– ag har god insyn i Skånelas organisation från liten till stor och från bredden till eliten samt alla övriga samhällsnyttiga projekt vi driver och vill skapa. Därför har jag också en klar bild över föreningens styrkor och dess förbättringsområden. Det finns en enorm potential klubben och i alla ideella krafter som älskar Skånela IF. Jag har varit ledare på olika sätt i hela mitt vuxna liv där jag alltid stått för vissa principer och dessa tar jag med mig in i denna roll också.