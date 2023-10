Jetpak köper upp BudAB

Näringsliv Arlandastad Group har nyligen ingått hyresavtal med flera företag, inklusive Skincare by us, NIO, Kemteknik, Traveller Buss och Brunkeberg. Dessa företag kommer att flytta sina verksamheter till Explore Arlandastad under det tredje kvartalet 2023. De har valt detta område på grund av dess strategiska läge mellan Stockholm och Uppsala, närheten till E4:an och Stockholm Arlanda Airport.