Jesper Wahlberg kan bli Årets cyklist

Jesper Wahlberg från Märsta BMX är en av de 13 nominerade till utmärkelsen Årets cyklist 2025. Nu öppnar omröstningen där allmänheten kan vara med och påverka vilka som prisas.

Wahlberg tävlar i BMX racing och gick in i 2025 som förstaårsjunior. Under året tog han två pallplatser i Europacupen och nådde semifinal i U23-klassen på världscupen. Största framgången kom med ett silver på EM. Han avslutade även säsongen med en semifinalplats på VM.

Efter att röstningen avslutats den 3 mars väger en jury samman resultatet och utser årets kvinnliga och manliga cyklist. Vinnarna presenteras i samband med Svenska Cykelförbundets förbundsmöte den 14 mars.