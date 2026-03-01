Jesper Wahlberg kan bli Årets cyklist

Jesper Wahlberg från Märsta BMX är en av de 13 nominerade till utmärkelsen Årets cyklist 2025. Nu öppnar omröstningen där allmänheten kan vara med och påverka vilka som prisas.
Wahlberg tävlar i BMX racing och gick in i 2025 som förstaårsjunior. Under året tog han två pallplatser i Europacupen och nådde semifinal i U23-klassen på världscupen. Största framgången kom med ett silver på EM. Han avslutade även säsongen med en semifinalplats på VM.
Efter att röstningen avslutats den 3 mars väger en jury samman resultatet och utser årets kvinnliga och manliga cyklist. Vinnarna presenteras i samband med Svenska Cykelförbundets förbundsmöte den 14 mars.
Ridning Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.