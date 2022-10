Jenni Pers-Dahlström ny kommunpolis

Jenny Pers - Dahlqvist är ny kommunpolis i Sigtuna efter Luis Arraya.

Sigtuna kommun har fått en ny kommunpolis, den tredje på fyra år. Lokalpolisområde Sollentuna har kommunpolis i Sigtuna, Väsby och Sollentuna. I ett reportage på sigtuna.se berättar nya kommunpolisen Jenni Pers – Dahlström att hon var gruppchef för ungdomsgruppen i Järva där hon jobbade med utredningar som gällde personer under 18 år. I sin roll som kommunpolis kommer hon att vara länken mellan polisen och kommunen i strategisk samverkan. Hon kommer inte vara ute och patrullera utan det gör andra poliskollegor.

– Det kan handla om väldigt olika frågor, allt ifrån hur våra äldre blir utsatta till att stötta skolorna och ungdomarna i deras vardag. Se till att vi har näringsidkare i kommunen som upplever trygghet och en vilja att driva sin verksamhet. Polisen har tre uppdrag, att jobba brottförebyggande, utredande och hjälpande, arbetet som kommunpolis faller in under dessa tre punkter på olika sätt, säger Jenni Pers – Dahlström i reportaget på kommunens hemsida.