Jag väljer skrattet

Det är märkligt hur vissa alltid måste kritisera oavsett om det är något som de egentligen tycker är ganska bra. Som nu senast när Valsta Steninge Stadsdelsförening kommenterar kommunens skylt i Valstabacken.

Alla byggprojekt medför stök och effekter under byggtiden. Alla som någon gång renoverat eller byggt något är medvetna om det. Är det ett privat projekt i bostaden kan det handla om att man måste vara utan vatten eller el en stund och är det stora kommunala investeringar kan det handla om buller, trafikstörningar eller brist på parkeringsplatser under en viss tid. Det är sådant man måste räkna med. De flesta förstår det och gör det bästa av situationen eftersom man vet att resultatet kommer vara något bra.

Vi är väl medvetna om att det är rörigt i Valsta just nu och att avspärrningarna kan ge intrycket av att centrum skulle vara stängt. Skylten i backen är inget måste, men förslaget mottogs väl av handlare i centrum och det var därför inget svårt beslut att sätta upp den. Skylten sitter där för att vi vill stötta handlarna och informera om att man är välkommen till centrum även under byggtiden.

Det här förstår de flesta. Men Valsta Steninge Stadsdelsförening undrar om de ska skratta eller gråta. Jag föreslår att ni skrattar och gläds åt den stora investeringen som nu görs i Valsta. En investering som länge efterfrågats av många och som de flesta tycker är bra för Valsta och hela Sigtuna kommun.