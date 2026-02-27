Jag väljer skrattet

Det är märkligt hur vissa alltid måste kritisera oavsett om det är något som de egentligen tycker är ganska bra. Som nu senast när Valsta Steninge Stadsdelsförening kommenterar kommunens skylt i Valstabacken.
Alla byggprojekt medför stök och effekter under byggtiden. Alla som någon gång renoverat eller byggt något är medvetna om det. Är det ett privat projekt i bostaden kan det handla om att man måste vara utan vatten eller el en stund och är det stora kommunala investeringar kan det handla om buller, trafikstörningar eller brist på parkeringsplatser under en viss tid. Det är sådant man måste räkna med. De flesta förstår det och gör det bästa av situationen eftersom man vet att resultatet kommer vara något bra.
Vi är väl medvetna om att det är rörigt i Valsta just nu och att avspärrningarna kan ge intrycket av att centrum skulle vara stängt. Skylten i backen är inget måste, men förslaget mottogs väl av handlare i centrum och det var därför inget svårt beslut att sätta upp den. Skylten sitter där för att vi vill stötta handlarna och informera om att man är välkommen till centrum även under byggtiden.
Det här förstår de flesta. Men Valsta Steninge Stadsdelsförening undrar om de ska skratta eller gråta. Jag föreslår att ni skrattar och gläds åt den stora investeringen som nu görs i Valsta. En investering som länge efterfrågats av många och som de flesta tycker är bra för Valsta och hela Sigtuna kommun.
Insändare Moderaternas replik innehåller många ord om att man arbetar inlyssnande. Men trots detta får vi inget svar på den grundläggande frågan: hur krymper bostadskön genom att man säljer ut delar av beståndet till underpris?
Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från moderatstyrets håll.” Känner du som läsare igen citatet? Det är inte konstigt. Axelsson har nämligen ylat på samma sätt i frågan tidigare.
Insändare Moderatstyret föreslår nu återigen kommunfullmäktige att godkänna att 64 hyreslägenheter i SigtunaHems bestånd i Sigtuna stad ska säljas och ombildas till bostadsrätter. Detta är fortsättningen på haveriet för bostadspolitiken i kommunen.
Insändare Sigtuna står inför en dubbel utmaning: samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens lever mer än var tredje person i arbetsför ålder inte på egen försörjning. Det påverkar sammanhållning, trygghet och tillväxt negativt. När färre arbetar och betalar skatt minskar resurserna till välfärden, och långvarig arbetslöshet drabbar både individ och samhällsekonomi.
Insändare I Sverige utvisas just nu unga människor som vuxit upp här, som talar svenska, som går i skolan, jobbar extra och har hela sin familj i landet. Medan resten av familjen får stanna får dessa ungdomar beskedet att de måste lämna Sverige efter sin 18-årsdag istället för att ta studenten.
Insändare Erik Sedig(KD) och Josefin Brodd(M) har försökt svara på vår debattartikel kring de äldres rätt att få bo kvar i Sigtuna när man behöver flytta till ett äldreboende, eller, som det formella namnet är ett särskilt boende för äldre (SÄBO).
Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) menar att de äldre som behöver flytta in på ett särskilt boende (SÄBO) måste få bo kvar i kommunen. Och..? Som ansvariga för kommunens vård och omsorg har vi samma uppfattning.
Insändare Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.
Insändare På det senaste kommunfullmäktigemötet behandlades ärendet om att godkänna ett köpeavtal för fastigheten Sätuna 3:200, mer känd som HSB-huset vid Märsta station, där bland annat pizzerian Campino ligger.
Insändare Jag har läst att Migrationsverket tillfälligt har stoppat utvisningar till Iran. Många reagerar med lättnad. Det är lätt att förstå varför. När ett land präglas av förtryck, våld och brutal repression borde det vara självklart att människor inte skickas tillbaka.
Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.
Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.
Insändare December. Nyhetsnotiser om människor, hästar, bilar och fastigheter som beskjuts med raketer. Hundägare som berättar att de tar bilen för att rasta hunden på platser där risken för smällar är mindre.
Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.
Insändare Det är synd att kommunstyrelsens ordförande följer i sin föregångares fotspår i sitt svar på vår kritik. Istället för att bemöta kritiken och svara på den väljer han att ifrågasätta vårt arbete och kompetens och kallar det för svartmålning.
Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.