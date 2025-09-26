Ja, företagsklimatet i Sigtuna kommun måste bli bättre!

märsta.nu (24/9) rapporterar att företagsklimatet i kommunen försämrats, och hänvisar till Svenskt Näringslivs regionchef Annika Bröms som bland annat kommenterar det allvarliga problemet med brottslighet och otrygghet.

En annan allvarlig sårbarhet som också hindrar utvecklingen av ett innovativt och konkurrenskraftigt företagsklimat i vår kommun är det lokala näringslivets beroende av fossil energi.

Nationalekonomen John Hassler är en av många som betonar hur ökade kostnader för fossila bränslen är nödvändigt för att driva innovation och ekonomisk utveckling. Ett beroende av fossil energi är en innovationsbroms. Fossil energi behöver, och kommer, bli dyrare i snabb takt framöver. Det gör det dyrare att flyga och riskerar att drabba många företag i kommunen negativt. Sigtuna kommun behöver öka beredskapen för att motverka den sårbarheten och öka det lokala näringslivets innovationsförmåga.

Ett annat dilemma är att även de allt mer påtagliga och allt mer kostsamma effekterna av klimatförändringarna också försämrar företagsklimatet. Vi måste därför både minska det lokala näringslivets beroendet av fossil energi och minska utsläppen för att förbättra för företagen.

Politiskt ledarskap som gör skillnad förutsätter en god dialog med företagare. Men det räcker inte om den politiska visionen främst styrs av ett kortsiktigt fokus som inte tar ansvar för att minska det lokala näringslivets sårbarhet. Det behövs också en politik som skapar nya möjligheter och långsiktigt goda förutsättningar för företag att utvecklas.

Vi i Miljöpartiet de gröna vill se satsningar på nya yrkesutbildningar för att möta kompetensbehov, och en politik som ger förutsättningar för lokal industriutveckling i branscher där morgondagens jobb finns, till exempel inom cirkulär ekonomi, materialåtervinning och fossilfri industri. Det skulle gynna alla företag, minska arbetslösheten och stärka välfärden.

– Lowe Börjeson, gruppledare, Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun