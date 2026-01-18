Ivón från Märsta ska göra naturvetenskap roligare för barn

Ivón Hassel från Märsta har startat Storybranch, ett nytt utbildningsinitiativ som vill väcka barns nyfikenhet på natur och vetenskap.

Storybransch omfattar berättelser, forskning och kreativa aktiviteter för att göra lärandet både roligt och lättförståeligt. Storybranch har nyligen fått ett innovationspris från Uppsala universitet och uppmärksammats även utanför Sverige. En av grunderna i satsningen är en barnbok som förklarar skogens ekologi och trädens inre liv på ett enkelt sätt, samtidigt som innehållet är vetenskapligt korrekt.

Initiativet växer nu både internationellt och lokalt. I Sigtuna planeras workshops, högläsning och naturvetenskapliga aktiviteter för barn, och nytt material tas fram, bland annat aktivitetsböcker för olika åldrar och lärarhandledningar. Märstabon Ivón Hassel är initiativtagare till projektet.