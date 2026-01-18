Ivón från Märsta ska göra naturvetenskap roligare för barn
Ivón Hassel från Märsta har startat Storybranch, ett nytt utbildningsinitiativ som vill väcka barns nyfikenhet på natur och vetenskap.
Storybransch omfattar berättelser, forskning och kreativa aktiviteter för att göra lärandet både roligt och lättförståeligt. Storybranch har nyligen fått ett innovationspris från Uppsala universitet och uppmärksammats även utanför Sverige. En av grunderna i satsningen är en barnbok som förklarar skogens ekologi och trädens inre liv på ett enkelt sätt, samtidigt som innehållet är vetenskapligt korrekt.
Initiativet växer nu både internationellt och lokalt. I Sigtuna planeras workshops, högläsning och naturvetenskapliga aktiviteter för barn, och nytt material tas fram, bland annat aktivitetsböcker för olika åldrar och lärarhandledningar. Märstabon Ivón Hassel är initiativtagare till projektet.
Märstafolket Samtidigt som stormen Anna påverkar vädret i kommunen har kramsnön också lett till kreativa inslag. I Rosersberg har två stora snögubbar byggts under kvällen, som ett exempel på hur vintervädret kan tas tillvara på ett positivt sätt.
Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.
Märstafolket Två mammor från Märsta, Maria och Amira, medverkar i boken Synliggör mammorna som lyfter berättelser från kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Boken lanserades i samband med Mamma Uniteds femårsjubileum.
Nöjesnyheter I morgon, söndag, inleds den första av fyra julmarknader i Sigtuna stad. Marknaden pågår mellan klockan 11 och 16 och bjuder på ett brett program av aktiviteter, försäljning och julstämning.
Nöjesnyheter Den 6 december arrangeras Barnens Jul för första gången i Sigtuna kommun. Evenemanget är en kostnadsfri familjedag där barn och unga står i fokus. Bakom initiativet står Skånela IF:s klubbchef Jimmy Karlsson tillsammans med Scandinavian XPO och Arlandastad Group.
Kultur & Nöje Hur kan kultur och kreativt skapande få en större plats i skolan? Den frågan stod i centrum när arrangörer av kultur för barn och unga från 24 kommuner i Stockholms län samlades för en kunskapsdag – där Sigtuna kommun fanns representerat med lokala exempel.
Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.
Kulturnyheter Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.
Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.