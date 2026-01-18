Ivón HasselFoto: Insändarbild

Ivón från Märsta ska göra naturvetenskap roligare för barn

Ivón Hassel från Märsta har startat Storybranch, ett nytt utbildningsinitiativ som vill väcka barns nyfikenhet på natur och vetenskap.

Storybransch omfattar berättelser, forskning och kreativa aktiviteter för att göra lärandet både roligt och lättförståeligt. Storybranch har nyligen fått ett innovationspris från Uppsala universitet och uppmärksammats även utanför Sverige. En av grunderna i satsningen är en barnbok som förklarar skogens ekologi och trädens inre liv på ett enkelt sätt, samtidigt som innehållet är vetenskapligt korrekt.

Initiativet växer nu både internationellt och lokalt. I Sigtuna planeras workshops, högläsning och naturvetenskapliga aktiviteter för barn, och nytt material tas fram, bland annat aktivitetsböcker för olika åldrar och lärarhandledningar. Märstabon Ivón Hassel är initiativtagare till projektet.

Av Erik Karlsson
julen 2025

Sigtuna julmarknad rankas som en av Sveriges bästa

Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.

Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.