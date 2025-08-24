Invasiva arter sprider sig – 28 högriskarter i Sigtuna i år
Invasiva djur- och växtarter fortsätter att sprida sig i Sverige. Hittills i år har 28 arter som bedöms utgöra mycket hög risk för den biologiska mångfalden rapporterats i Sigtuna kommun. Bland dessa finns kanadagås, apel och mahonia.
SLU Artdatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskklassificerat 1 622 arter i Sverige. Av dem bedöms 208 utgöra mycket hög risk för naturen. En genomgång av över 1,3 miljoner observationer visar att flera av dessa arter redan är etablerade i landet enligt Newsworthys sammanställning.
I Sigtuna har 84 av högriskarterna observerats någon gång de senaste 20 åren. Totalt har omkring 10 200 observationer av invasiva högriskarter gjorts i kommunen, varav cirka 7 600 gäller kanadagås. Under 2025 har arten rapporterats in 267 gånger.
De mest frekvent observerade arterna i kommunen är kanadagås, rysk blåstjärna och apel.
