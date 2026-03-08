Internationella kvinnodagen: Rätt att leva – rätt att välja

Den 8 mars är inte bara en dag för uppmärksamhet. Det är en dag för kamp. Internationella kvinnodagen påminner oss om att jämställdhet aldrig har kommit av sig själv. Den har alltid vunnits genom organisering, mod och solidaritet.

I Sigtuna kommun lever många kvinnor ett liv där möjligheterna fortfarande begränsas av ekonomiska och sociala strukturer. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män, arbetar oftare deltid och bär fortfarande ett större ansvar för hem och familj. Det påverkar hela livet, från lönen i slutet av månaden till pensionen många år senare.

Samtidigt är det kvinnor som i stor utsträckning bär upp välfärden i vår kommun. Det är undersköterskan i hemtjänsten, barnskötaren i förskolan och läraren i klassrummet. Yrken som håller samhället samman, men som alltför länge har haft sämre villkor och lägre löner.

För oss i Vänsterpartiet handlar jämställdhet om något grundläggande: rätten att leva och rätten att välja.

Rätten att leva ett liv fritt från våld.

Rätten att leva på sin lön.

Rätten att leva med trygghet och värdighet.

Ett jämställt samhälle byggs genom politiska beslut. Därför måste välfärdens yrken värderas högre, heltid vara norm och arbetet mot mäns våld mot kvinnor fortsätta stärkas.

Internationella kvinnodagen är en påminnelse om att kampen fortsätter, också här i Sigtuna. För ett samhälle där alla kvinnor har samma möjligheter, samma trygghet och samma makt över sina liv.