Internationella kvinnodagen: Rätt att leva – rätt att välja

Den 8 mars är inte bara en dag för uppmärksamhet. Det är en dag för kamp. Internationella kvinnodagen påminner oss om att jämställdhet aldrig har kommit av sig själv. Den har alltid vunnits genom organisering, mod och solidaritet.

I Sigtuna kommun lever många kvinnor ett liv där möjligheterna fortfarande begränsas av ekonomiska och sociala strukturer. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män, arbetar oftare deltid och bär fortfarande ett större ansvar för hem och familj. Det påverkar hela livet, från lönen i slutet av månaden till pensionen många år senare.

Samtidigt är det kvinnor som i stor utsträckning bär upp välfärden i vår kommun. Det är undersköterskan i hemtjänsten, barnskötaren i förskolan och läraren i klassrummet. Yrken som håller samhället samman, men som alltför länge har haft sämre villkor och lägre löner.

För oss i Vänsterpartiet handlar jämställdhet om något grundläggande: rätten att leva och rätten att välja.

Rätten att leva ett liv fritt från våld.
Rätten att leva på sin lön.
Rätten att leva med trygghet och värdighet.

Ett jämställt samhälle byggs genom politiska beslut. Därför måste välfärdens yrken värderas högre, heltid vara norm och arbetet mot mäns våld mot kvinnor fortsätta stärkas.

Internationella kvinnodagen är en påminnelse om att kampen fortsätter, också här i Sigtuna. För ett samhälle där alla kvinnor har samma möjligheter, samma trygghet och samma makt över sina liv.

  • Leo Ahmed, Ordförande
    Vänsterpartiet Märsta-Sigtuna
Ensamstående mammor är hjältar alla dagar

Debatt Idag på internationella kvinnodagen vill vi särskilt uppmärksamma ensamstående mammors situation och kämparanda. I Sverige växer nästan vart femte barn upp i en familj med en ensamstående förälder. Det innebär att 400 000 barn lever i sådana hushåll och 300 000 av dem lever med sin mamma, som ensam tar ansvar för både omsorg och ekonomi.

Kortare arbetstid är en jämställdhetsreform

Debatt Sedan Tidöregeringen tillträdde har klyftorna mellan män och kvinnor ökat. Löneskillnaderna är större, och många ensamstående mammor har allt svårare att klara sin ekonomi. Kvinnors ohälsa ökar snabbare än mäns och föräldraledigheten tas fortfarande inte ut jämlikt. Det är tydligt att dagens arbetsliv inte är utformat för ett jämställt samhälle.

Nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor

Debatt Varje kvinna har rätt till trygghet och frihet. Ändå lever alltför många kvinnor i Sverige med rädsla i vardagen. De fruktansvärda kvinnomord som inträffat i landet är en brutal påminnelse om ett av vårt samhälles allvarligaste misslyckanden: mäns våld mot kvinnor.

repliken: Jag väljer skrattet

Debatt Det är märkligt hur vissa alltid måste kritisera oavsett om det är något som de egentligen tycker är ganska bra. Som nu senast när Valsta Steninge Stadsdelsförening kommenterar kommunens skylt i Valstabacken.

Ska man skratta eller gråta?

Debatt Det kan tyckas hyggligt att kommunen – med en stor skylt intill Valstavägen – upplyser oss om att affärerna i Valsta Centrum är öppna.

Bostadspolitiken i kommunen havererar

Debatt Moderatstyret föreslår nu återigen kommunfullmäktige att godkänna att 64 hyreslägenheter i SigtunaHems bestånd i Sigtuna stad ska säljas och ombildas till bostadsrätter. Detta är fortsättningen på haveriet för bostadspolitiken i kommunen.

Var tredje Sigtunabo saknar egen försörjning

Debatt Sigtuna står inför en dubbel utmaning: samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens lever mer än var tredje person i arbetsför ålder inte på egen försörjning. Det påverkar sammanhållning, trygghet och tillväxt negativt. När färre arbetar och betalar skatt minskar resurserna till välfärden, och långvarig arbetslöshet drabbar både individ och samhällsekonomi.

Tonårsutvisningarna måste stoppas nu

Debatt I Sverige utvisas just nu unga människor som vuxit upp här, som talar svenska, som går i skolan, jobbar extra och har hela sin familj i landet. Medan resten av familjen får stanna får dessa ungdomar beskedet att de måste lämna Sverige efter sin 18-årsdag istället för att ta studenten.

Äntligen kan föräldrarna finnas där

Debatt Liberalerna levererar! Sedan årsskiftet har föräldrar utökad rätt till vab, för att ge barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning tryggt stöd i skolan.

De äldre-äldre måste få bo kvar i kommunen

Debatt Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.

Utvisningen av Ayla

Ayla kan inte planera sitt liv – för Sverige vågar inte ge besked

Debatt Jag har läst att Migrationsverket tillfälligt har stoppat utvisningar till Iran. Många reagerar med lättnad. Det är lätt att förstå varför. När ett land präglas av förtryck, våld och brutal repression borde det vara självklart att människor inte skickas tillbaka.

Ayla är en av oss!

Debatt Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

Framåt 2026 för Sigtuna kommun

Debatt När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

Det första av flera

Debatt Nu har det blivit dags att lämna 2025 och med bestämda steg gå in i valåret 2026.

Utbildning motverkar fattigdom

Debatt På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.