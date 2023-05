Intensiv fotbollshelg att vänta – Sigtuna och Wiggan redan igång

Det blir en händelserik helg fylld av spännande fotbollsmatcher. Några lag har redan spelar sina matcher denna vecka, som Wigör och Sigtuna.

På tisdagen ställdes Wigör och Harg-Östhammar mot varandra, och det var Wigör som kunde dra det längsta strået. Wigör dominerade matchen och vann med en övertygande 4-1. Målskyttarna för Wigör var Pino, Grentzelius, Al-Jaf och ett självmål. Nästa match för Wigör äger rum den 23 maj då de tar emot Almo på hemmaplan.

På onsdagen möttes Sigtuna IF och Örsundsbro i en match som slutade oavgjort, 1-1. Efter att ha hamnat i underläge kunde Sigtuna IF kvittera genom Christoffer Sveholm i den 72:a minuten. Sigtuna IF ligger för närvarande på fjärde plats i tabellen och kommer att spela sin nästa match den 26 maj, då de möter Elvan på bortaplan.

På torsdagen spelas en viktig match i Division 4 Uppland mellan Strömsberg och Rosersbergs IK på Hedens IP. Rosersbergs IK, som har lidit av fyra raka förluster, är i desperat behov av en seger för att undvika att tappa mark i botten av tabellen. Avspark kl. 14.00.

På fredagen spelas två intressanta matcher. I Division 6S möts Skokloster och Märsta Syrianska FC på Gröna dalens IP. Märsta Syrianska, som har tre raka förluster, behöver en seger för att återfå momentum. I Division 3NS ställs Märsta IK och GUSK mot varandra på Midgårdsvallen. Märsta IK har imponerat med fyra raka matcher utan förlust och befinner sig nu i skuggan av topplagen i serien. Avspark för MSFC är 20.00 och Märsta IK 19.45.

På söndagen möts Rosersbergs IK och IFK Uppsala2 på Råbergsvallen i en Division 4 Uppland-match. Detta är Rosersbergs IK:s andra match på bara fyra dagar, och de behöver kraft och uthållighet för att kunna prestera på topp.

Avslutningsvis möts Märsta IK2 och Rosersbergs IK2 på Midgårdsvallen på måndagen i ett spännande lokalderby. Dessa möten är alltid extra laddade, och lagen kommer ge allt för att ta hem segern.

Fotbollsälskare i Sigtuna kommun får verkligen njuta av en helg fullspäckad med action och rivalitet på planen. Medan vissa lag behöver vända på sina resultattrender, är det andra som vill fortsätta imponera med sina prestationer. Vi ser fram emot kommande matcher och vilka överraskningar som väntar.