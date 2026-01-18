Boende upptäckte skotthål i bil

Polisen har under söndageftermiddagen en polisinsats i ett villamområde i Steninge:- Ett hus är avspärrat, säger en uppgiftslämnare till märsta.nu.

Sedan 16-tiden pågår en polisinsats i ett villaområde i Steninge. Ett hus är avspärrat och flera polispatruller finns på plats, där vittnen och grannar hörs. Det är i nuläget oklart vad polisen utreder, och märsta.nu har ännu inte fått svar från polisen.

Enligt Aftonbladet handlar insatsen om misstänkta skotthål i en bil. Den boende ska ha upptäckt hålen under dagen och larmat polis. Upptäckten kopplas enligt polisen till en smäll som hördes i området kvällen innan. Händelsen utreds som grovt vapenbrott och grovt olaga hot, då skottlossning mot en bil på någons uppfart bedöms ha haft som syfte att skrämma den boende, rapporterar Aftonbladet.