Ingen Sigtunavilla bland länets dyraste

Ingen av Sigtunas villor tar plats på listan över Stockholms läns 100 dyraste småhus. Kommunens högst värderade fastighet ligger på Munkholmsvägen och är taxerad till 20,2 miljoner kronor.

Sigtunas mest värdefulla småhusfastighet är värderad till 20,2 miljoner kronor – men det räcker inte för att ta sig in på listan över Stockholms läns 100 dyraste villor.

Enligt en genomgång från Newsworthy, baserad på data från The Intelligence Company, har de 100 högst taxerade småhusen i Sigtuna ett snittvärde på 11,6 miljoner kronor. Det är ungefär sex miljoner högre än genomsnittet för kommunernas topp 100-listor i länet.

Den högst värderade fastigheten i Sigtuna finns på Munkholmsvägen och omfattar ett bostadshus samt fyra komplementbyggnader på en tomt om drygt 5 000 kvadratmeter. För att nå topp tio i kommunen krävs ett taxeringsvärde på minst 14,2 miljoner kronor, medan gränsen för topp 100 ligger på 9,8 miljoner.

Trots höga nivåer placerar sig Sigtunas dyraste småhus ungefär i mitten jämfört med övriga kommuner i Stockholms län.

I länet dominerar Danderyd listan med 53 av de 100 högst taxerade fastigheterna. Här ligger snittvärdet för de dyraste småhusen på 41,6 miljoner kronor, medan den allra högst värderade villan i länet finns i Lidingö kommun med ett taxeringsvärde på 68 miljoner.