Ingen butik i kommunen deltog i PRO:s stora prisundersökning

Ingress: PRO:s årliga prisundersökning av matkassar visar fortsatt stora skillnader i matpriser runt om i landet. I årets kartläggning deltog dock inga butiker i Sigtuna, Märsta eller Rosersberg.

Sedan mer än 20 år tillbaka genomför Pensionärernas riksorganisation, PRO, varje år en omfattande prisundersökning av livsmedel. Syftet är att öka prismedvetenheten hos både medlemmar och allmänhet. Undersökningen har med åren fått stort genomslag och har bland annat uppmärksammats av medier, regeringen samt myndigheter som Konsumentverket, Konkurrensverket och länsstyrelser.

Årets undersökning omfattade totalt 128 butiker i Stockholms län. Trots det deltog inga butiker i Sigtuna kommun, vilket innebär att varken Sigtuna, Märsta eller Rosersberg finns representerade i resultatet. Vilka butiker som besöks avgörs av PRO-distrikten tillsammans med de lokala prisundersökarna.

Nationellt sett dominerar Ica och Coop undersökningen, med flest granskade butiker, följt av Willys och Hemköp. PRO:s matkasse består av 40 vanliga livsmedelsvaror. Det genomsnittliga priset för kassen i hela landet uppgick till 1 182,77 kronor.

Skillnaderna mellan butikstyper är tydliga. I större butiker låg snittpriset på 1 106,58 kronor, medan motsvarande siffra i mindre butiker var 1 205,19 kronor. Det innebär en prisskillnad på nära 100 kronor, motsvarande cirka nio procent.

Stockholms län hade den dyraste matkassen i landet, med ett genomsnitt på drygt 1 200 kronor. Kronobergs län var billigast med 1 152 kronor, medan Uppsala län – där bland annat Håbo och Knivsta ingår – hade ett snittpris på 1 193 kronor.