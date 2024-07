Sigtuna mot trenden – Inga nya TBE-fall

I nya TBE-fall rapporterades in i kommunen under 2023 trots att smittan ökade i nästan hela landet och att Sigtuna kommun ligger i ett fästingnäste.

Den fästingburna smittan TBE ökade i nästan hela landet under förra året. Enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt rapporterades 594 fall i Sverige under 2023, vilket är en markant ökning jämfört med 451 fall året innan, motsvarande en ökning med nästan 32 procent. Under de senaste tio åren har antalet TBE-fall i landet nästan tredubblats.

Sigtuna kommun rapporterade dock inga TBE-fall under 2023, vilket skiljer sig från året innan då fyra fall registrerades. Genomsnittligt har Sigtuna haft 2,7 fall per år under den senaste tioårsperioden, vilket placerar kommunen bland de minst drabbade i landet.