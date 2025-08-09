Inga nya rutiner – Trots granatfynd vid förskola

I mars i år hittades granater intill en förskola av en förskolegrupp. Trots fyndet är det inga ändrade rutiner för förskolor, avslöjar UNT.se

I mars hittades tre skarpladdade handgranater i ett skogsparti vid en förskola i Valsta. Det var en förskolegrupp som upptäckte föremålen när de var ute i skogen intill lekplatsen. Nationella bombskyddet kallades dit och kunde konstatera att granaterna var skarpa, skriver unt.se.

Enligt tidningen ska ett av föremålen först ha hittats av ett barn som berättade om det för sina föräldrar. De kontaktade sedan förskolan som slog larm. Trots det ovanliga fyndet har kommunen inte ändrat några säkerhetsrutiner. Man menar att de rutiner som finns har varit på plats i många år.