Inga Landgré har avlidit

Skådespelerskan Inga Landgré som under en tid bodde i Sigtuna avled under måndagen. Landgré var en av sin tids största svenska skådespelerskor och belönades med en Hedersguldbagge 2023.

Under 1940-talet fick Inga Landgré sitt stora genombrott i filmer med en karaktär där hon var romantiskt eller oskuldsfull ungdomskaraktär. Hon spelade bland annat mot hennes dåvarande make Nils Poppe i Pengar (1946) och Ingmar Bergmans debutfilm Kris (1946). Under 2000-talet har hon medverkar i film- och tv-produktioner som Solbacken, Nina Frisk, The Girl with the dragon tattoo. Den sista filmrollen blev en mindre roll i Marina Nyströms och Soni Jörgensens Kungen av Atlantis (2019). Hon fick en Guldbagge 2012, Hedersguldbagge, och Plakett från Svenska Filminstitutet 1957. Inga Landgré blev 95 år gammal och var senast folkbokförd i Norberg.