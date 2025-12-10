Inga kontrollköp av nikotinprodukter – till skillnad från flera andra kommuner

Flera kommuner i Stockholms län arbetar aktivt med att kontrollera försäljningen av nikotinprodukter till minderåriga. Men enligt Folkhälsomyndighetens senaste tillsynsrapport genomförde 17 av länets 26 kommuner inte ett enda kontrollköp under 2023. Sigtuna är en av dem.

Kommunerna ansvarar enligt lag för att både godkänna försäljningsställen och följa upp att försäljningen sker enligt reglerna. Ett av de viktigaste verktygen är kontrollköp, där en myndig person som ser ung ut försöker köpa nikotinprodukter för att se om butiken begär legitimation.

Statistiken visar stora skillnader mellan kommunerna. Huddinge redovisar 190 kontrollköp, Stockholms stad 108 och Haninge 53. Samtidigt saknas kontrollköp helt i bland annat Sigtuna, Solna, Danderyd, Ekerö och Upplands Väsby.

När kontrollköp genomförs i andra kommuner framkommer ofta att försäljning sker utan att legitimation kontrolleras, enligt tidigare granskningar. Undersökningar visar också att många ungdomar upplever att det är enkelt att få tag på vitt snus och e-cigaretter, produkter som endast får säljas till personer över 18 år enligt lag.