Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.

Regeringen har gett klartecken för att Svenska kraftnät nästa år kan påbörja bygget av en ny 26 kilometer lång kraftledning mellan Odensala och Överby i Sollentuna, via Upplands Väsby. Ledningen beräknas kosta omkring 2,9 miljarder kronor och ska ersätta en äldre med lägre kapacitet.

Den nya ledningen ingår i en större satsning på att stärka elförsörjningen i Stockholmsregionen. Totalt planerar Svenska kraftnät att bygga omkring tio mil nya ledningar och flera nya stationer, vilket ska öka överföringskapaciteten med cirka 2 400 megawatt.

Enligt Svenska kraftnät ska projektet vara klart till 2030 och bidra till att möta den ökande efterfrågan på el i regionen. Totalt investerar myndigheten drygt 29 miljarder kronor i utbyggnaden av elnätet i huvudstadsområdet fram till 2040.