Inför högskoleprovet: Så gick det för kommunens provtagare i våras

På söndag är det dags för höstens högskoleprov. I våras deltog omkring 500 personer i Märsta, och den högsta poängen i Sigtuna blev 1,9 – ett resultat som placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet, enligt Newsworthy.

För att nå topp tio bland provtagarna vid Stockholms universitet, som ansvarade för provet i Märsta, krävdes dock full pott, 2,0 poäng. Totalt i landet fick 40 personer maximalt resultat, medan 384 deltagare hamnade på 0,0 poäng.

Medelresultatet för provdeltagarna i Märsta var 0,77, vilket är något lägre än riksgenomsnittet på 0,87. Högst snittresultat i landet noterades i Kiruna (1,07), medan Norsborg hade det lägsta (0,56).

Inför söndagens prov är nästan 73 000 personer anmälda i Sverige, vilket är den högsta siffran för ett höstprov sedan pandemin. Cirka 24 700 av dem skriver under Stockholms universitets provansvar.