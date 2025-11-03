Influensasäsongen startar – knappt två av tre är vaccinerade
Årets influensavaccination är igång för personer över 65 år och riskgrupper. I Region Stockholm vaccinerade sig 64 procent av 65-plussarna under förra säsongen.
WHO:s mål är 75 procents täckning, vilket Sverige ännu inte nått, men vaccinationerna har ökat sedan covidpandemin, enligt AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Samtidig vaccination mot influensa och covid har varit framgångsrik. I år rekommenderas covidvaccination från 75 år och influensavaccination från 65 år, där äldre grupper prioriteras först, uppger Newsworthy.
