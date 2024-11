Inbrott på äldreboende – Låste in sig i köket

Två personer bröt sig in i ett äldreboendes kök under natten.

Två personer bröt sig in på ett äldreboende i Sigtuna tidigt på måndagsmorgonen och låste in sig i köket, där de började äta av den mat som fanns tillgänglig rapporterar UNT.se

– Det hördes mycket gap och skrik när vi fick in samtalet, säger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl till UNT.se.

Larmet kom till polisen klockan 03.43, då personal på boendet upptäckte de obehöriga inkräktarna. När polisen anlände hade de två personerna redan lämnat platsen, och en sökinsats inleddes i området. En anmälan om olaga inträng har upprättats enligt Polisen.