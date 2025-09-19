Inbrott i Märsta – tjuvar sprang från platsen

Under förmiddagen var det inbrott i Märsta och hundpatruller kallades in i sökningen.

En boende i Märsta larmade polis under fredagsförmiddagen efter att ha upptäckt pågående inbrott i sin bostad, rapporterar UNT.

När polis anlände hade gärningspersonerna redan lämnat platsen. På baksidan av huset fanns brytmärken och inomhus hade flera rum genomsökts.

Det är ännu oklart vad som stulits. Enligt polisen sattes hundpatruller in för att spåra efter de misstänkta.