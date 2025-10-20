Peter Wallin och Magnus AndervinFoto: Insändarbild/IFK Märsta

IFK Märstas veteraner plockade fyra medaljer på EM

IFK Märsta stod för fina insatser under veteran-EM i friidrott på Madeira den 8–19 oktober.

Veteran-EM samlade över 4 200 deltagare från hela Europa, varav drygt 200 från Sverige. Sverige slutade sexa i medaljligan med totalt 99 medaljer, varav 45 guld.

Från IFK Märsta deltog Peter Wallin, Magnus Andervin och Kemal Davidsun, som tillsammans tog hem fyra medaljer. Peter Wallin stod för en toppinsats med ett guld och två silver. Han var dessutom med i det svenska lag som satte världsrekord i mixstafetten 4×400 meter på tiden 3.44,59. Wallin tog även silver i 400 meter häck och i 4×400 meter för män 50, där han sprang tillsammans med klubbkamraten Magnus Andervin.

Andervin, som också tävlade i klassen män 50, tog ett silver i stafetten och nådde semifinal på 100 meter. Han tävlade även i längdhopp, där det blev en niondeplats. Kemal Davidsun ställde upp i halvmaraton och slutade sjua på tiden 1.26,22.

Totalt blev det alltså fyra medaljer till IFK Märsta – ett guld och tre silver – samt ett nytt världsrekord för Peter Wallin och hans lagkamrater.

Av Erik Karlsson

