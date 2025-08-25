IFK Märstas Taim Jawhar satte personligt rekord – siktar mot JVM i spjut

Det blev en framgångsrik helg för IFK Märstas Taim Jawhar när han deltog i ungdomsfinnkampen.

I grenen 3 km gång gick han i mål på 20.38, en tid som innebar nytt personligt rekord och en efterlängtad revansch.

Ungdomsfinnkampen, som i år firade 100-årsjubileum, samlade några av de största ungdomstalangerna från Sverige och Finland. För Jawhar blev tävlingen ett bevis på den utveckling han gjort under säsongen.

– Jag är jättenöjd med loppet. Det här var revanschen jag väntat på, och att slå personligt rekord i en så stor tävling känns otroligt, säger han.

Nu väntar nya utmaningar för IFK Märsta-talangen. Efter framgångarna i gång vill han satsa mer på spjutkastning, en gren som han ser som sin stora favorit. Målet är att fortsätta utvecklas och på sikt ta sig hela vägen till junior-VM i USA.