IFK Märstas Taim Jawhar satte personligt rekord – siktar mot JVM i spjut
Det blev en framgångsrik helg för IFK Märstas Taim Jawhar när han deltog i ungdomsfinnkampen.
I grenen 3 km gång gick han i mål på 20.38, en tid som innebar nytt personligt rekord och en efterlängtad revansch.
Ungdomsfinnkampen, som i år firade 100-årsjubileum, samlade några av de största ungdomstalangerna från Sverige och Finland. För Jawhar blev tävlingen ett bevis på den utveckling han gjort under säsongen. – Jag är jättenöjd med loppet. Det här var revanschen jag väntat på, och att slå personligt rekord i en så stor tävling känns otroligt, säger han.
Nu väntar nya utmaningar för IFK Märsta-talangen. Efter framgångarna i gång vill han satsa mer på spjutkastning, en gren som han ser som sin stora favorit. Målet är att fortsätta utvecklas och på sikt ta sig hela vägen till junior-VM i USA.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.
Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.