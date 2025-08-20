IFK Märstas Magnus Andervin till Finnkampen

Magnus Andervin kommer att tävla i Finnkampen, i veteranernas tävling.
Magnus Andervin har kvalificerat sig för att representera Sverige i veteranernas tävling i Finnkampen. I år har Finnkampen utökats med fler grenar för veteraner, och Andervin ställer upp i M50 längdhopp. Med en stark säsong bakom sig ses han som en av favoriterna inför söndagens tävling den 24 augusti på Stockholms stadion. Årets Finnkamp är dessutom ett jubileum – tävlingen fyller 100 år – vilket gör IFK Märstas deltagande extra uppmärksammat.
Sedan tidigare står det klar att Taim Jawahr tävlar i Finnkampen men på ungdomssidan.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.
Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.