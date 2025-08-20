Foto: IFK Märsta

IFK Märstas Magnus Andervin till Finnkampen

Magnus Andervin kommer att tävla i Finnkampen, i veteranernas tävling.

Magnus Andervin har kvalificerat sig för att representera Sverige i veteranernas tävling i Finnkampen. I år har Finnkampen utökats med fler grenar för veteraner, och Andervin ställer upp i M50 längdhopp. Med en stark säsong bakom sig ses han som en av favoriterna inför söndagens tävling den 24 augusti på Stockholms stadion. Årets Finnkamp är dessutom ett jubileum – tävlingen fyller 100 år – vilket gör IFK Märstas deltagande extra uppmärksammat.

Sedan tidigare står det klar att Taim Jawahr tävlar i Finnkampen men på ungdomssidan.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Så gick det för bygdens lag på Gothia Cup

Fotboll Flera lokala lag har representerat Sigtuna kommun i årets Gothia Cup – världens största ungdomsturnering i fotboll – med blandade resultat men stort engagemang och internationella möten.

Jannis ger barn och unga gratis sommarläger

Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.

Tufft motstånd för Skånela i Svenska Cupen

Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.

sommar i sigtuna kommun

Cricket samlar unga och vuxna

Sport Under lördagseftermiddagen samlades ett trettiotal ungdomar och vuxna i Märsta för att spela cricket – en sport som snabbt vinner mark även i Sverige.

Flest hole-in-ones hos Arlandastad GK

golf Under 2024 registrerades sex hole-in-ones på Arlandastad Golfklubb och en på Sigtuna Golfklubb, enligt statistik från Svenska Golfförbundet som sammanställts av Betting.se.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening