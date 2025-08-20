IFK Märstas Magnus Andervin till Finnkampen

Magnus Andervin kommer att tävla i Finnkampen, i veteranernas tävling.

Magnus Andervin har kvalificerat sig för att representera Sverige i veteranernas tävling i Finnkampen. I år har Finnkampen utökats med fler grenar för veteraner, och Andervin ställer upp i M50 längdhopp. Med en stark säsong bakom sig ses han som en av favoriterna inför söndagens tävling den 24 augusti på Stockholms stadion. Årets Finnkamp är dessutom ett jubileum – tävlingen fyller 100 år – vilket gör IFK Märstas deltagande extra uppmärksammat.