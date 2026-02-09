IFK Märsta tog fem medaljer på Veteran-SM i friidrott

IFK Märsta var lyckosamma vid Veteran-SM och tog hem fem medaljer varav ett guld.

I helgen avgjordes Veteran-SM i friidrott inomhus i Storängshallen, Huddinge, med 603 deltagare från 151 klubbar. Arrangörer var Huddinge AIS, IFK Tumba och Södertälje IF på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet. IFK Märsta tog hem totalt fem medaljer: ett guld, två silver och två brons.

Robert Bergqvist (M 35 år) tog guld i kula.

Magnus Andervin (M 50 år) deltog i flest grenar och tog silver i längdhopp, brons på 60 m och 200 m, samt placerade sig fyra på 60 m häck och femma på 400 m.

Tomas Bengtsson (M 65 år) tog silver i höjdhopp, fyra i viktkastning och femma i kula.

Palle Storm (M 45 år) kom sexa i kula.

IFK Märsta slutade 21:a i Föreningskampen av 151 klubbar.

Veteran-SM gästades även av legenden Ingemar Stenmark, som tävlade i stavhopp i klassen M 70 år och tog guld samt nytt svenskt rekord med 3,10 m.