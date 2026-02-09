Tomas Bengtsson och Magnus AndervinFoto: Insändarbild/IFK Märsta

IFK Märsta tog fem medaljer på Veteran-SM i friidrott

IFK Märsta var lyckosamma vid Veteran-SM och tog hem fem medaljer varav ett guld.

I helgen avgjordes Veteran-SM i friidrott inomhus i Storängshallen, Huddinge, med 603 deltagare från 151 klubbar. Arrangörer var Huddinge AIS, IFK Tumba och Södertälje IF på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet. IFK Märsta tog hem totalt fem medaljer: ett guld, två silver och två brons.

  • Robert Bergqvist (M 35 år) tog guld i kula.
  • Magnus Andervin (M 50 år) deltog i flest grenar och tog silver i längdhopp, brons på 60 m och 200 m, samt placerade sig fyra på 60 m häck och femma på 400 m.
  • Tomas Bengtsson (M 65 år) tog silver i höjdhopp, fyra i viktkastning och femma i kula.
  • Palle Storm (M 45 år) kom sexa i kula.

IFK Märsta slutade 21:a i Föreningskampen av 151 klubbar.

Veteran-SM gästades även av legenden Ingemar Stenmark, som tävlade i stavhopp i klassen M 70 år och tog guld samt nytt svenskt rekord med 3,10 m.

Av Erik Karlsson

IFK Märsta på Veteran-VM

Sport I Göteborg samlades 8000 aktiva deltagare, i åldrarna 35 till 95 år, för att tävla om medaljer i olika grenar. Av dessa deltagare var nästan 2000 svenskar.

olympiska spelen i Paris

Yolanda Ngarambe stämmer SOK

Sport På fredag börjar OS märstabon Yolanda Ngarambe som klarat den internationella kvalgränsen nekas av Sveriges Olympiska Kommitté. Nu stämmer hon SOK tillsammans med andra idrottare.

Brons för IFK Märsta på Stafett-SM

Sport I lördags lyckades IFK Märstas stafettlag i klassen M50 ta hem ett brons på 4 x 400 meter vid Veteran-SM. Laget, bestående av Magnus Andervin, Morten Linnes, Kemal Davidsun och Peter Wallin, sprang in på tiden 4:05.05.