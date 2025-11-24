Erik GlansFoto: MP

Hyreshöjningen täcker upp för ett kostsamt bostadsrättsprojekt

Att SigtunaHems utdelning för närvarande bara uppgår till 0,6 procent av det egna kapitalet beror inte på någon välvilja från Moderaternas sida, utan på att utdelningsutrymmet är begränsat i dagsläget. Målet är att bolaget ska generera marknadsmässig avkastning.

Det framgår på sidan 5 i det nuvarande ägardirektivet där det står att:
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga villkor och ägarna ställer marknadsmässigt avkastningskrav.

Bolagets målsättning är alltså att generera en avsevärt högre avkastning än 0,6 procent. Den ansträngda ekonomin beror delvis på att bolaget ägnat sig åt riskfyllda bostadsrättsprojekt. SigtunaHem har blivit tvunget att köpa en del av de nyproducerade bostadsrätterna i BRF Östra Stationshusen och stötta föreningen finansiellt, vilket framgår av bolagets delårsrapport som redovisades till Kommunstyrelsen den 13 oktober 2025:

Under våren 2025 var Stationshusen klar för inflyttning. Intäkter och kostnader för hyresrätterna är medtagna i både budget och prognos. Prognosen inkluderar kostnader för förvaltningen av de bostadsrätter i BRF Östra Stationshusen som SigtunaHem äger samt finansiellt stöd till bostadsrättsföreningen.

Miljöpartiet tycker att det är fel att täcka upp för ett ekonomiskt misslyckat bostadsrättsprojekt genom att höja hyrorna för hyresgästerna.

Räntekostnaderna då? Prognosen på finansiella kostnader för 2025 är i samma delårsrapport 86 miljoner kronor jämfört med 84 miljoner kronor 2024. Där får jag ge Erik och Kjell rätt i sak. Det är en ökning. Men motiverar det hyreshöjningar på 6 procent? En sexprocentig hyresökning skulle höja hyresintäkterna med över 30 miljoner kronor att jämföra med de ökade räntekostnaderna på 2 miljoner. Moderaterna hänvisar till att de försöker återställa lönsamheten till den nivå som gällde för ca 5 år sedan, då räntorna var på 1 procent. Men då var vinstnivån exceptionellt hög: 2020 var SigtunaHems avkastning på det egna kapitalet 11 procent (se tabellen på sid. 31 i årsredovisningen från 2020), och vinsten för året blev 86 miljoner kronor. Att återställa SigtunaHems lönsamhetsnivå till den som gällde när räntorna var på 1 procent vore inte rättvist gentemot hyresgästerna som har fått en avsevärt försämrad ekonomi.

Jag får ta på mig att vårt förslag om ett ökat antal bostäder för våldsutsatta var lite otydligt. Det handlade inte enbart om att höja den 4-procentiga andel av bostäderna som är avsatta till användning i kommunens sociala verksamhet. Det handlar om att täcka upp för det bortfall av skyddade boenden som uppstått då kraven på kvinnojourernas boenden skärptes. Många kvinnojourer har lagt ned eller reducerat sin verksamhet med skyddade boenden på grund av det hårdare regelverket. Där tycker vi i Miljöpartiet att SigtunaHem skulle kunna ta ett större ansvar.

Slutligen vill jag tacka Erik och Kjell för ett välskrivet svar på min insändare. Jag har lyft fram Miljöpartiets förslag till förbättringar i styrningen av SigtunaHem, men det finns naturligtvis mycket som redan fungerar bra. Jag vill också tacka Märsta.nu för att de tillhandahåller ett så bra forum för att debattera lokalpolitiska frågor. Jag ser fram emot fortsatt debatt:)

– Erik Glans (MP), ersättare i kommunfullmäktige

