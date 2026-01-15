Hyreshöjningar med över tre procent

Hyresförhandlingarna mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Parterna har enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 3,5 procent från och med den 1 januari 2026.

Under torsdagen meddelade Hyresgästföreningen att man är överens om hyreshöjningen för 2026. Höjningen är uppdelad i två nivåer beroende på lägenheternas normhyra. Lägenheter med en normhyra över 1 900 kronor per kvadratmeter får en höjning på 3,09 procent. Lägenheter med normhyra under 1 900 kronor per kvadratmeter får i stället en höjning på 3,59 procent. Eftersom höjningen gäller från årsskiftet kommer januaris hyra att debiteras retroaktivt.

Av Erik Karlsson
Familj i Märsta fick hyressänkning efter råttproblem

Bostad En familj i Märsta som under en längre tid haft råttor inne i sin lägenhet har nu fått problemet åtgärdat och beviljats ekonomisk kompensation. Hyresvärden har genomfört åtgärder i bostaden och familjen får en hyressänkning på 30 procent under sju månader, motsvarande cirka 18 000 kronor.

Villapriserna steg under året

Bostad Villapriserna i Sigtuna kommun ökade under året, samtidigt som fler affärer genomfördes. Utvecklingen följer trenden i Stockholms län och i landet som helhet.

Ingen Sigtunavilla bland länets dyraste

Bostad Ingen av Sigtunas villor tar plats på listan över Stockholms läns 100 dyraste småhus. Kommunens högst värderade fastighet ligger på Munkholmsvägen och är taxerad till 20,2 miljoner kronor.

Billigare hyror i Sigtuna än i många grannkommuner

Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.