Hyreshöjningar med över tre procent

Hyresförhandlingarna mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Parterna har enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 3,5 procent från och med den 1 januari 2026.

Under torsdagen meddelade Hyresgästföreningen att man är överens om hyreshöjningen för 2026. Höjningen är uppdelad i två nivåer beroende på lägenheternas normhyra. Lägenheter med en normhyra över 1 900 kronor per kvadratmeter får en höjning på 3,09 procent. Lägenheter med normhyra under 1 900 kronor per kvadratmeter får i stället en höjning på 3,59 procent. Eftersom höjningen gäller från årsskiftet kommer januaris hyra att debiteras retroaktivt.