Hyreshöjningar med över tre procent

Hyresförhandlingarna mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Parterna har enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 3,5 procent från och med den 1 januari 2026.
Under torsdagen meddelade Hyresgästföreningen att man är överens om hyreshöjningen för 2026. Höjningen är uppdelad i två nivåer beroende på lägenheternas normhyra. Lägenheter med en normhyra över 1 900 kronor per kvadratmeter får en höjning på 3,09 procent. Lägenheter med normhyra under 1 900 kronor per kvadratmeter får i stället en höjning på 3,59 procent. Eftersom höjningen gäller från årsskiftet kommer januaris hyra att debiteras retroaktivt.
Bostad En familj i Märsta som under en längre tid haft råttor inne i sin lägenhet har nu fått problemet åtgärdat och beviljats ekonomisk kompensation. Hyresvärden har genomfört åtgärder i bostaden och familjen får en hyressänkning på 30 procent under sju månader, motsvarande cirka 18 000 kronor.
Bostad Sigtuna kommun placerades på plats 232 av 238 i Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings senaste ranking över ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är en marginell förbättring från förra årets placering på 234.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.