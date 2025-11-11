Hyresgästföreningen motsätter sig hyreshöjning

SigtunaHems yrkande på hyreshöjning möts med kritik från Hyresgästföreningen. Just nu är det stort avstånd mellan parterna i förhandlingen.

Hyresgästföreningen i Sigtuna kritiserar SigtunaHems förslag om att höja hyrorna med sex procent nästa år. Enligt föreningen tar förslaget inte tillräcklig hänsyn till hyresgästernas ekonomiska situation, och de yrkar istället på en höjning med en procent.

– SigtunaHem måste komma ihåg sitt samhällsuppdrag. Efter flera år med stora hyreshöjningar har många hushåll det tufft ekonomiskt, och nu måste det få ett stopp, säger Lola Svensson, ordförande för Hyresgästföreningen Sigtuna.

Hyresgästföreningen pekar på att hyrorna i Stockholmsregionen har stigit med nästan 16 procent de senaste tre åren, samtidigt som många hyresgäster upplever att underhåll och service har försämrats. Föreningen menar att det nu är dags att återgå till mer rimliga hyreshöjningar som bättre motsvarar hyresgästernas verklighet