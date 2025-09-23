Hyregästföreningen överens med SigtunaHem om renoveringar

Efter mer än ett år återgår nu möjligheten för hyresgäster i Sigtunahem att själva bestämma när underhåll i lägenheten ska utföras.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) gör det möjligt att begära målning, tapetsering, golvbyte och byte av vitvaror, och systemet är tillbaka senast den 15 oktober.

Sigtunahem pausade HLU under 2023 på grund av ökade kostnader, men efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är avtalet nu tillbaka. Varje lägenhet behåller sin intjänade pott för underhåll, och även den pott som samlats under pausen kan användas. Slipning av parkett bestäms däremot av Sigtunahem själva.

Priserna för underhållet följer Sveriges Allmännyttas prislista, och framtida förändringar ska förhandlas mellan hyresgäster och Sigtunahem. Överenskommelsen godkändes nyligen av Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.