Hyregästföreningen överens med SigtunaHem om renoveringar
Efter mer än ett år återgår nu möjligheten för hyresgäster i Sigtunahem att själva bestämma när underhåll i lägenheten ska utföras.
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) gör det möjligt att begära målning, tapetsering, golvbyte och byte av vitvaror, och systemet är tillbaka senast den 15 oktober.
Sigtunahem pausade HLU under 2023 på grund av ökade kostnader, men efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är avtalet nu tillbaka. Varje lägenhet behåller sin intjänade pott för underhåll, och även den pott som samlats under pausen kan användas. Slipning av parkett bestäms däremot av Sigtunahem själva.
Priserna för underhållet följer Sveriges Allmännyttas prislista, och framtida förändringar ska förhandlas mellan hyresgäster och Sigtunahem. Överenskommelsen godkändes nyligen av Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 26576)
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.
Bostad Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar blandade tecken. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit svagt, medan villapriserna fortsatt ligger under nivåerna från i fjol.
Bostad SigtunaHem har nu invigt sitt nya kundservicekontor i de nybyggda Stationshusen på Västra Bangatan i Märsta. Efter 20 år på Stationsgatan 6 A går flytten till ett mer centralt läge – precis vid stationen.
Bostad De nya bolåneregler som regeringen föreslagit kan ge förstagångsköpare och medelinkomsttagare i Sigtuna bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Det visar en ny beräkning från jämförelsetjänsten Zmarta.
Bostad Under perioden mars till maj såldes 84 villor i Sigtuna kommun – den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2021. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik, analyserad av Newsworthy.
Bostad Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun ligger still, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Newsworthy. Under perioden februari till april låg medelpriset oförändrat jämfört med föregående tremånadersperiod.
Bostad Stockholmare som flyttar från innerstaden till Sigtuna kommun kan spara 1 000 kronor i timmen genom att acceptera en restid på cirka en timme. Det är en ökning med 240 kronor jämfört med förra året, enligt en sammanställning från Svensk Mäklarstatistik och SL.