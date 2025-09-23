Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Hyregästföreningen överens med SigtunaHem om renoveringar

Efter mer än ett år återgår nu möjligheten för hyresgäster i Sigtunahem att själva bestämma när underhåll i lägenheten ska utföras.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) gör det möjligt att begära målning, tapetsering, golvbyte och byte av vitvaror, och systemet är tillbaka senast den 15 oktober.

Sigtunahem pausade HLU under 2023 på grund av ökade kostnader, men efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är avtalet nu tillbaka. Varje lägenhet behåller sin intjänade pott för underhåll, och även den pott som samlats under pausen kan användas. Slipning av parkett bestäms däremot av Sigtunahem själva.

Priserna för underhållet följer Sveriges Allmännyttas prislista, och framtida förändringar ska förhandlas mellan hyresgäster och Sigtunahem. Överenskommelsen godkändes nyligen av Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Av Erik Karlsson

Billigare hyror i Sigtuna än i många grannkommuner

Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.

Så lönsamt är det att flytta till kommunen

Bostad Stockholmare som flyttar från innerstaden till Sigtuna kommun kan spara 1 000 kronor i timmen genom att acceptera en restid på cirka en timme. Det är en ökning med 240 kronor jämfört med förra året, enligt en sammanställning från Svensk Mäklarstatistik och SL.

Spadtag för nytt kvarter i Stadsängarna

Bostad På måndagen togs det första spadtaget för Bonavas bostadsprojekt Sigrids Kulle i Sigtuna stadsängar. Projektet omfattar 33 småhus och är Bonavas första äganderätter i kommunen.