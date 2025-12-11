Lastbil började brinna – Väg 263 stängdes av

263:an stängdes av vid 16.30-tiden på grund av en brand där en lastbil fick överhettade bromsar.

En lastbil med släp började brinna på Steningsehöjdsvägen i Märsta vid halv fem-tiden på torsdagen. Branden uppstod på grund av överhettade bromsar. Räddningstjänsten var snabbt på plats och arbetade med att släcka elden och säkra fordonet. Under insatsen påverkades trafiken i området, och polisen dirigerade fordon förbi platsen för att minimera störningar. Händelsen skapade en stor påverkan på trafiken under en tid, men ingen person kom till skada.