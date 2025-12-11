Lastbil började brinna – Väg 263 stängdes av

263:an stängdes av vid 16.30-tiden på grund av en brand där en lastbil fick överhettade bromsar.

En lastbil med släp började brinna på Steningsehöjdsvägen i Märsta vid halv fem-tiden på torsdagen. Branden uppstod på grund av överhettade bromsar. Räddningstjänsten var snabbt på plats och arbetade med att släcka elden och säkra fordonet. Under insatsen påverkades trafiken i området, och polisen dirigerade fordon förbi platsen för att minimera störningar. Händelsen skapade en stor påverkan på trafiken under en tid, men ingen person kom till skada.

Uppdaterad kl. 18.13

Av redaktion@marsta.nu
