Hur du koll på transaktionerna på ditt barns konto?

Signaturen Rosersbergaren skriver om ungdomar och droger samt tobaksanvändning.

Lördagskväll – jag går ut med hunden kring 18-tiden och även denna kväll så går jag förbi ett gäng på skolgården i Rosersberg, gänget består av barn och ungdomar som ”hänger” i gungorna och på bänkarna som finns under taket vid ingången till skolans kapprum. Jag ser samma gäng nästan varje fredag och lördag på skolgården och ibland även andra dagar i veckan. De hälsar glatt och detta kan väl ses om något helt normalt i ett litet samhälle där barnen alltid rört sig fritt ute på kvällarna och ”alla känner alla” men det här är inte lika harmoniskt som det ser ut.

Jag gissar att dessa barn och ungdomar är mellan 10 och 17 år, svårt att gissa rätt då vissa individer bär keps under uppdragen hoodieluva och gärna ansiktsmask också. Det jag däremot vet är att det langas droger och e-cigaretter sk. Vapes i och ifrån detta gäng, det marknadsförs via Snapchat. ”Allt går att fixa” är budskapet i dessa Snap meddelanden men det är framför allt THC/Cannabisgodis och Vapes som jag har sett marknadsföras med t.ex. texter som ”att du blir hög utan att lukta eller behöva röka på”. Det anordnas också tävlingar för de som kan sprida inläggen mest effektivt eller dra in nya kunder – jag vill inte ens veta vad vinsterna är i dessa tävlingar.

Tillbaka till rubriken – Har du koll på transaktionerna från ditt barns konto? THC/Cannabisgodis, vapes och engångsvapes säljs för summor som kan verka obetydliga. De ser ut som små färgglada pennor. Jag skulle vilja uppmana alla föräldrar att hålla koll på transaktionerna på era barns konton eller reagera om behovet av kontanter helt plötsligt har blivit stort.

Oavsett om det är THC/Cannabisgodis eller Vapes så är det en olaglig försäljning som pågår men ännu värre är att det är barn så unga som fjärdeklassare som är brukare. Cannabis är en vanlig drog som har legaliserats eller avkriminaliserats i många länder och är dessutom lättillgängligt och socialt acceptabelt i vissa kretsar, särskilt bland ungdomar. Det är dock viktigt att notera att även om cannabis anses vara en mjuk drog, kan det fortfarande ha allvarliga hälsokonsekvenser och är den vanligaste inkörsporten till tyngre droger. Vidare kan det leda till sociala och psykologiska problem, särskilt om det används i tidig ålder eller i stora mängder.

Det är dags för oss vuxna att ta tag i detta nu och om ni inte redan är det – bli en jobbig förälder!! Fråga barnen/tungdomarna vad de gör, vilka de umgås med, kolla deras bankkonton, leta igenom deras rum, kläder och väskor, klä på er och gå ut en sväng på kvällarna och våga vara där ungdomarna är.