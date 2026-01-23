Hundratals jobb att söka på Arlanda – rekryteringsdag hålls i januari
Behovet av personal är fortsatt stort på Stockholm Arlanda Airport. Inför sommaren 2026 finns över 600 lediga tjänster att söka på landets största flygplatser, varav drygt 300 på Arlanda genom Swedavia. Därutöver rekryterar även många av de företag som är verksamma på flygplatsen.
För att möta efterfrågan bjuder Swedavia in till en rekryteringsdag på Arlanda den 27 januari. Syftet är att visa bredden av yrken och karriärmöjligheter som finns på flygplatsen. De lediga tjänsterna sträcker sig över flera områden och omfattar både heltid, deltid och säsongsanställningar. Jobb finns bland annat inom säkerhetskontroll, operativ drift, service och restaurang samt mer specialiserade roller som IT-tjänster. Arlanda är en av Sveriges största arbetsplatser med omkring 600 arbetsgivare och cirka 17 500 medarbetare. Rekryteringsdagen hålls i SkyCity den 27 januari mellan klockan 11 och 17 och samlar runt 20 företag från flygplatsområdet. Swedavia har arrangerat gemensamma rekryteringsdagar sedan 2022, och arrangemangen har enligt bolaget lockat tusentals besökare varje år.
Näringsliv Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.
Näringsliv Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.
Partner Att hålla koll på sina dagliga utgifter är viktigt för att upprätthålla en stabil ekonomi. Genom att införa enkla sparstrategier kan du frigöra resurser för framtida behov. Dessa strategier är särskilt viktiga i dagens ekonomiska klimat.
Näringsliv Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja mark där det finns rätt att bygga, så kallade byggrätter, i Arlandastad. Affären omfattar totalt 37 200 kvadratmeter och har ett värde på 186 miljoner kronor.
Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.
Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.
Nyöppnat Delningsekonomin fortsätter att växa kring Arlanda. Nu inleder SR Rental ett samarbete med Freetrailer, vilket innebär att gratis släputhyrning blir tillgänglig för både privatpersoner och yrkesverksamma i Arlandastad.
Näringsliv Arlandastad F60 AB har tecknat avtal med Ramirent AB, som etablerar ett nytt kundcenter i F60 Företagspark. Lokalerna omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med möjlighet att placera större maskiner utomhus.