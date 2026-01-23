Hundratals jobb att söka på Arlanda – rekryteringsdag hålls i januari

Behovet av personal är fortsatt stort på Stockholm Arlanda Airport. Inför sommaren 2026 finns över 600 lediga tjänster att söka på landets största flygplatser, varav drygt 300 på Arlanda genom Swedavia. Därutöver rekryterar även många av de företag som är verksamma på flygplatsen.

För att möta efterfrågan bjuder Swedavia in till en rekryteringsdag på Arlanda den 27 januari. Syftet är att visa bredden av yrken och karriärmöjligheter som finns på flygplatsen. De lediga tjänsterna sträcker sig över flera områden och omfattar både heltid, deltid och säsongsanställningar. Jobb finns bland annat inom säkerhetskontroll, operativ drift, service och restaurang samt mer specialiserade roller som IT-tjänster. Arlanda är en av Sveriges största arbetsplatser med omkring 600 arbetsgivare och cirka 17 500 medarbetare. Rekryteringsdagen hålls i SkyCity den 27 januari mellan klockan 11 och 17 och samlar runt 20 företag från flygplatsområdet. Swedavia har arrangerat gemensamma rekryteringsdagar sedan 2022, och arrangemangen har enligt bolaget lockat tusentals besökare varje år.