Humlegården kan bli ny träffpunkt

Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.
Förslaget som ska hanteras i Kommunstyrelsen på måndag innebär att flera verksamheter samlas i fastigheten, men förstudien visar också att byggnaden behöver åtgärdas, bland annat när det gäller ventilation och värmesystem. Delar av källaren bedöms inte kunna användas för permanent verksamhet i nuläget.
Innan ombyggnation påbörjas kan lokalerna användas för enklare och tillfälliga aktiviteter. En investering på cirka 38 miljoner kronor krävs om projektet går vidare.
Nyheter Pendeltågstrafiken påverkas i helgen av omfattande banarbeten. Från natten mot lördag stoppas pendeltågen på delar av sträckan, vilket får konsekvenser för resenärer vid Märsta och Rosersberg station.
Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.