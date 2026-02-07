Humlegården kan bli ny träffpunkt

Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.

Förslaget som ska hanteras i Kommunstyrelsen på måndag innebär att flera verksamheter samlas i fastigheten, men förstudien visar också att byggnaden behöver åtgärdas, bland annat när det gäller ventilation och värmesystem. Delar av källaren bedöms inte kunna användas för permanent verksamhet i nuläget.

Innan ombyggnation påbörjas kan lokalerna användas för enklare och tillfälliga aktiviteter. En investering på cirka 38 miljoner kronor krävs om projektet går vidare.