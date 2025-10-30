Hudiksvall för starka för Wings på bortais

Wings föll med klara 5-1 borta mot Hudiksvall på onsdagskvällen.

Hudiksvall visade både styrka och tempo när laget tog emot Wings i Holmen Center på onsdagskvällen. Hemmalaget tog ledningen redan i ett tidigt powerplay och gick till pausvila med 2–0.

I den andra perioden drog Hudiksvall ifrån till 4–0 innan Wings lyckades skapa några chanser framåt. Reduceringen till 4–1 kom först i slutet av matchen genom Viktor Mattsson, assisterad av Karl Pettersson och Sebastian Lindström. Hudiksvall avslutade därefter med ytterligare ett mål i numerärt överläge och vann med 5–1.

– Hudiksvall var bättre i kväll, det är bara att erkänna. Vi får ta lärdom och komma igen, sade tränarstaben efter matchen.