Hudiksvall för starka för Wings på bortais

Wings föll med klara 5-1 borta mot Hudiksvall på onsdagskvällen.
Hudiksvall visade både styrka och tempo när laget tog emot Wings i Holmen Center på onsdagskvällen. Hemmalaget tog ledningen redan i ett tidigt powerplay och gick till pausvila med 2–0.
I den andra perioden drog Hudiksvall ifrån till 4–0 innan Wings lyckades skapa några chanser framåt. Reduceringen till 4–1 kom först i slutet av matchen genom Viktor Mattsson, assisterad av Karl Pettersson och Sebastian Lindström. Hudiksvall avslutade därefter med ytterligare ett mål i numerärt överläge och vann med 5–1. – Hudiksvall var bättre i kväll, det är bara att erkänna. Vi får ta lärdom och komma igen, sade tränarstaben efter matchen.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.