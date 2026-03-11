Hovrätten skärper straff efter våldsattack – döms för mordförsök
Svea hovrätt skärper straffet för en man från Märsta som tidigare dömts för grov misshandel efter en våldsattack mot sin flickvän. Hovrätten ändrar rubriceringen till försök till mord och dömer mannen till drygt åtta års fängelse.
Enligt domen utsatte mannen kvinnan för kraftigt våld genom att sparka och stampa henne i huvudet. Hovrätten bedömer att våldet varit så allvarligt att det funnits en konkret risk att kvinnan kunde ha avlidit av skadorna.
Domstolen anser också att mannen varit likgiltig inför konsekvenserna av sitt handlande.
Utöver fängelsestraffet ska mannen betala 240 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Efter att straffet avtjänats ska han även utvisas ur Sverige.
