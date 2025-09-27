Hovrätten mildrar dom för tonårspojke från Märsta

En 15-årig pojke från Märsta döms i Göta hovrätt för mord och försök till mord efter skjutningen i Växjö i december 2024, där en kvinna sköts till döds och hennes make skadades.

Hovrätten sänker straffet jämfört med tingsrätten. Pojken får tre år och fyra månaders sluten ungdomsvård, i stället för sex år och fem månaders fängelse. Totalt döms fyra personer i hovrätten, samtliga med mildrade påföljder. En 16-åring får fyra års sluten ungdomsvård, en annan 15-åring tre år och nio månader, och en 28-åring döms till fängelse i 15 år och 11 månader. En femte man frias även i hovrätten.

De fyra dömda hålls fortsatt häktade. Pojken hade tidigare dömts till fängelse i sex år och fem månader.

– Anledningen till att hovrätten lindrar påföljderna är främst att hovrätten bedömer

att straffvärdet för var och en av de tilltalades samlade brottslighet är lägre än vad tingsrätten har funnit. Som en följd av detta har hovrätten dömt de tre underåriga tilltalade till sluten ungdomsvård i stället för fängelse, säger hovrättsrådet Per Christensen, som var rättens ordförande.