Hovrätten mildrar dom för tonårspojke från Märsta

En 15-årig pojke från Märsta döms i Göta hovrätt för mord och försök till mord efter skjutningen i Växjö i december 2024, där en kvinna sköts till döds och hennes make skadades.
Hovrätten sänker straffet jämfört med tingsrätten. Pojken får tre år och fyra månaders sluten ungdomsvård, i stället för sex år och fem månaders fängelse. Totalt döms fyra personer i hovrätten, samtliga med mildrade påföljder. En 16-åring får fyra års sluten ungdomsvård, en annan 15-åring tre år och nio månader, och en 28-åring döms till fängelse i 15 år och 11 månader. En femte man frias även i hovrätten.
De fyra dömda hålls fortsatt häktade. Pojken hade tidigare dömts till fängelse i sex år och fem månader. – Anledningen till att hovrätten lindrar påföljderna är främst att hovrätten bedömer att straffvärdet för var och en av de tilltalades samlade brottslighet är lägre än vad tingsrätten har funnit. Som en följd av detta har hovrätten dömt de tre underåriga tilltalade till sluten ungdomsvård i stället för fängelse, säger hovrättsrådet Per Christensen, som var rättens ordförande.
Blåljus En man i 30-årsåldern greps under natten mot lördag i Skånela utanför Rosersberg. Polisen misstänker att cykeln mannen hade med sig är stulen, och han är nu misstänkt för både häleri och narkotikabrott.
Politik Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.
Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.
Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.