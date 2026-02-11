Hovrätten dömer man för dödsolycka i Valsta

Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.

Mannen friades i Attunda tingsrätt från åtalet om vållande till annans död, men hovrätten gör nu en annan bedömning. Domstolen anser att föraren inte varit tillräckligt uppmärksam när han närmade sig övergångsstället och att han inte anpassat hastigheten utifrån situationen. Enligt hovrätten hade han möjlighet att upptäcka pojken i tid och därmed undvika olyckan.

Hovrätten dömer därför mannen för både vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Påföljden bestäms till fängelse i en månad. Mannen ska även ersätta staten för kostnader för målsägandebiträde och offentlig försvarare.