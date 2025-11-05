Hotfull man missade flyg

En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.

En man i 60-årsåldern omhändertogs av polis på Arlanda flygplats vid lunchtid på onsdagen efter att ha uppträtt hotfullt mot andra resenärer rapporterar UNT.se. Mannen, som enligt tidningens rapportering var märkbart berusad, ska ha uppmanat personer i sin närhet till slagsmål. Larmet kom in till polisen klockan 12.20, och händelsen inträffade i samband med att mannen skulle resa till Thailand. Flygresan kunde inte genomföras.