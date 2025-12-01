Hot med luftpistol i Sigtuna – polis utreder försök till grov misshandel

Två personer i en bil hotades tidigt på söndagsmorgonen när en annan förare körde upp bredvid dem och riktade en luftpistol mot deras fordon.

Enligt unt.se larmades polisen tidigt på söndagsmorgonen efter att två personer hotats med en luftpistol i Sigtuna.

Två personer färdades i bil när en annan bil körde upp bredvid dem och föraren vevade ner rutan. Föraren i den andra bilen ska därefter ha riktat en luftpistol mot personerna i den första bilen. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling är det oklart om vapnet avfyrades, men ingen person skadades.

Polisen har upprättat en anmälan om försök till grov misshandel.