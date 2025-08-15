Hösttidtabell införs – inga ändringar för busstrafiken i Sigtuna

Från och med måndagen den 18 augusti övergår SL till hösttidtabell. För resenärer i Sigtuna kommun innebär skiftet inga förändringar i varken busstrafiken eller pendeltågstrafiken.

I övriga delar av SL-trafiken görs justeringar, framför allt inom busstrafiken, i samband med att ordinarie tidtabeller återinförs efter sommarperioden. Hösttidtabellen innebär generellt fler avgångar än under sommaren, anpassade efter ökad efterfrågan när skolor och arbetsplatser är i gång igen.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

