Hösttidtabell införs – inga ändringar för busstrafiken i Sigtuna
Från och med måndagen den 18 augusti övergår SL till hösttidtabell. För resenärer i Sigtuna kommun innebär skiftet inga förändringar i varken busstrafiken eller pendeltågstrafiken.
I övriga delar av SL-trafiken görs justeringar, framför allt inom busstrafiken, i samband med att ordinarie tidtabeller återinförs efter sommarperioden. Hösttidtabellen innebär generellt fler avgångar än under sommaren, anpassade efter ökad efterfrågan när skolor och arbetsplatser är i gång igen.
Blåljus Under vecka 32 registrerade polisen 145 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 59 händelser som ska ha inträffat under just veckan, medan resterande anmälningar avser tidigare tidpunkter.
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för åska som gäller bland annat Sigtuna kommun på fredagskvällen. Mellan klockan 20 och 23 väntas kraftiga åskoväder med kortvarigt mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormstyrka.
Notiser SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.