Höstmarknad och trygghetsdag i Valsta

På lördagen hålls höstmarknad och trygghetsdag i Vattentornsparken i Valsta med försäljning, musik och möten med både myndigheter och politiker.

Lördagen den 13 september arrangeras en höstmarknad i Vattentornsparken i Valsta. Mellan klockan 12 och 15 erbjuds försäljning av bland annat sylt, saft, hembakat, honung, hantverk, stickat, mat, dryck och loppis. På scenen uppträder trubaduren Kire Ljung.

I samband med marknaden hålls även en trygghetsdag där besökare kan möta representanter från brandkåren, polisen, trygghetscentrat, kommunen och föreningar som arbetar med trygghetsfrågor. Lokala politiker kommer också att finnas på plats för samtal.