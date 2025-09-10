Höstmarknad och trygghetsdag i Valsta

På lördagen hålls höstmarknad och trygghetsdag i Vattentornsparken i Valsta med försäljning, musik och möten med både myndigheter och politiker.
Lördagen den 13 september arrangeras en höstmarknad i Vattentornsparken i Valsta. Mellan klockan 12 och 15 erbjuds försäljning av bland annat sylt, saft, hembakat, honung, hantverk, stickat, mat, dryck och loppis. På scenen uppträder trubaduren Kire Ljung.
I samband med marknaden hålls även en trygghetsdag där besökare kan möta representanter från brandkåren, polisen, trygghetscentrat, kommunen och föreningar som arbetar med trygghetsfrågor. Lokala politiker kommer också att finnas på plats för samtal.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.
Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.
Kulturnyheter Författarduon bakom den uppskattade Enshammarserien är tillbaka med en ny bok. Märstabon Emilie Wiklund är ena halvan av teamet som nu släpper Att fånga en tango – en vass och varm feelgoodroman om sorg, humor och modet att börja om.
Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.
Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.