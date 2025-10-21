Högsta nivån på sexualbrott sedan 2017

Det anmäldes fler sexualbrott under tredje kvartalet 2025 än under något annat kvartal de senaste åtta åren.

Antalet anmälda sexualbrott i Sigtuna kommun ökade kraftigt under det tredje kvartalet 2025. Totalt anmäldes 40 sexualbrott, vilket är det högsta antalet på åtta år, enligt Newsworthy med hänvisning till ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Senast lika många sexualbrott anmäldes under ett kvartal var 2017. I genomsnitt har det sedan 2006 registrerats 28 anmälningar per kvartal i kommunen.

Siffrorna gäller anmälda brott, inte faktiskt begångna brott, och kan påverkas av hur benägna människor är att anmäla. Sexualbrott omfattar allt från grov våldtäkt till sexuellt ofredande, och enligt Newsworthy kan ökningen delvis bero på att fler väljer att anmäla.